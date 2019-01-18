«Метрострой» Петербурга ответил на новый иск от городских структур

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Контролируемое властями Северной столицы ГКУ «Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга» (ДТС) подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ОАО «Метрострой» на сумму 2,88 млрд рублей.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, претензии связаны с работами по продлению Невско-Василеостровской (третьей) линии метро, на которой перед ЧМ-2018 были построены новые станции «Новокрестовская» и «Беговая». ДТС выступает в роли заказчика при строительстве метро в Петербурге.

Это уже второй иск от ДТС к «Метрострою» — в ноябре 2018 года в суде было зарегистрировано исковое заявление на сумму 302 млн руб. В свою очередь компания обратилась в арбитраж со своими исками к городским структурам, которые она обвиняет в неполной и несвоевременной оплате выполненных работ по строительству новых линий и станций Петербургского метрополитена.

Как заявили 18 января в пресс-службе «Метростроя» в связи с новым иском со стороны ДТС, его предъявление — «это очередная попытка заказчика переложить ответственность на генерального подрядчика».

«ОАО «Метрострой» как генподрядчик свою задачу выполнило. Участок Невско-Василеостровской линии введен в эксплуатацию 26 мая 2018 года», — напомнили в строительной компании.

«Метрострой», по его данным, затратил на строительство этой ветки 35 млрд рублей, причем все платежи проходили только с обязательным согласованием со стороны заказчика.

«Оплачено из них менее 30 млрд. До сих пор в ОАО «Метрострой» поступают сметы на уже выполненные работы. Таким образом, Дирекция транспортного строительства нарушает выполнение условий контракта», — утверждают в компании.

Как сообщалось ранее, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой».

Компания рассчитывает заключить мировое соглашение с ФНС и рассрочить платеж по налоговой задолженности. После этого будет снят запрет на пользование счетами, и организация сможет вести полноценную деятельность.

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