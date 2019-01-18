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Между КНР и Тайванем крепнут экономические связи

Экономика

Для предприятий с тайваньским капиталом Пекином введен льготный налоговый режим

Пекин, 18 января 2019, 17:12 — REGNUM  Несмотря на сложный диалог, который КНР ведет с США по тайванской проблеме, объем торговли между двумя берегами Тайваньского пролива быстро возрастает и в 2018 году достиг рекорда в 226,2 млрд долларов, увеличившись более чем на 13% по сравнению с замерами предыдущего года, сообщает 17 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуана.

Существенный рост наблюдается и в части капиталовложений тайваньских инвесторов в материковый Китай; общее количество соответствующих проектов в ушедшем году выросло почти на 42%. Готовность разделять возможности развития с соотечественниками на острове в приоритетном порядке неоднократно декларировалась и со стороны КНР.

В настоящее время в континентальной части страны льготным налоговым режимом пользуются более 2 тыс. предприятий с тайваньским капиталом; в 2018 году свыше 800 тайваньцев прошли профессиональное обучение в КНР, а более сотни получили отраслевые почетные звания.

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Экономика Китая
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