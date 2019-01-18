Белоруссия выплатит в 2019 году $2,7 млрд по внешнему госдолгу

Минск, , 16:50 — REGNUM В 2019 году на обслуживание и погашение внешнего госдолга будет направлено $2,7 млрд, из которых $1,24 млрд уйдёт российским кредиторам и $606 млн — китайским. Об этом говорится в опубликованном 17 января Минфином Белоруссии документе «Бюджет Республики Беларусь для граждан на 2019 год».

Из $2,7 млрд выплат по внешнему долгу на погашение будет направлено $1,6 млрд и $1,1 млрд — на обслуживание. На обслуживание и погашение внутреннего госдолга в 2019 году будет направлено $1,32 млрд составят (2,93 млрд бел. руб.).

«С учетом прогнозных показателей по валовому внутреннему продукту и курсу доллара США даже при достижении установленных лимитов государственный долг по итогам 2019 года не превысит значение в 41,6% к ВВП при установленном пороговом значении показателя экономической безопасности 45% к ВВП», — заверил минфин Белоруссии.

Напомним, за 2017 год внешний государственный долг Белоруссии был увеличен до $16,7 млрд, что на $3,1 млрд (на 22,6%) больше, чем годом ранее. В июле 2018 года международное агентство Fitch Ratings сообщало, что уровень госдолга в Белоруссии, который на 90% сформирован в иностранной валюте, превысил половину ВВП республики при пороговом значении 45%. Причём показатели в 52,5% ВВП были достигнуты ещё в конце 2017 года.

Также напомним, что ранее минфин Белоруссии сообщал, что за январь-ноябрь 2018 года госдолг вырос на 8,1% и на 1 декабря составил 45,6 млрд бел. руб. (41,1% ВВП). При этом внешний госдолг составил $16,8 млрд и на его погашение было направлено $1,88 млрд.

Отметим, что Нацбанк Белоруссии оценивал свои ЗВР на 1 января 2019 года в $7,1576 млрд, из которых значительная часть — заёмные ресурсы (внешние и внутренние). По оценкам экспертов, данных запасов госрегулятору не хватит для покрытия четырёх месяцев импорта и выплат по внешнему госдолгу без новых долговых обязательств.