Стартует марафон «Лидеров России» стратегии управления бизнесом

Москва, , 16:48 — REGNUM Полуфиналисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2017−2018 годов примут участие в марафоне по стратегии и управлению бизнесом, основанном на методике международного чемпионата Global Managment Challenge.

Для участия в соревновании зарегистрировались почти 550 полуфиналистов первого сезона конкурса.

Теперь, объединившись в команды от 3 до 5 человек, им предстоит на протяжении 4 виртуальных кварталов управлять компанией. В основе марафона лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель). На данный момент сформировано уже более 100 команд.

Все участники получат в управление компании с одинаковыми исходными показателями, успех развития которых будет зависеть от стратегии, которую разработают и реализуют соревнующиеся.

От конкурирующих команд потребуется обеспечить наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании. Для этого в каждом периоде они должны будут принимать по 75 решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики.

Первый период стартует 18 января и продлится по 22 января. Второй состоится 22−25 января, третий — 25−29 января, а четвертый, заключительный, пройдет с 29 января по 1 февраля.

Организаторами марафона выступают АНО «Россия — страна возможностей», РАНХиГС и клуб «Эльбрус», объединяющий победителей конкурса «Лидеры России». Проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций.