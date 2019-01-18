«Сердце лидера» — социальная составляющая кадрового конкурса управленцев

Москва, , 16:39 — REGNUM В январе и феврале текущего года полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России» проводят социальные проекты в разных регионах России. Десятки идей добрых дел уже были воплощены в жизнь в рамках выполнения одного из конкурсных заданий «Сердце лидера». Об этом условии, которое является обязательным для прохождения в финал конкурса, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на брифинге по итогам дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» 24 декабря 2018 года.

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Среди первых, кто реализовал проекты, были екатеринбуржцы Игорь Токарев и Дина Сатыбалова. Они совместно запустили в своем регионе проекты для детей и подростков из Нижнетагильского детского дома-школы. Проект «Твой путь» должен помочь детям определиться с жизненными векторами: будущей профессией, интересами, полезными хобби. Проект «Ты классный!» направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни как способа достижения хорошего самочувствия и красоты.

С направлением конкурсанты определились быстро.

«У меня собственная компания по поставкам металлопроката и мне довольно часто приходится нанимать сотрудников. Я постоянно задаю один и тот же вопрос: «Чего вы хотите?». И у многих ответ на это: «Не знаю». Так и плывут по течению, хотя, имея цель, можно достичь гораздо большего. Поэтому хотелось помочь сориентироваться молодому поколению, ребятам, которые растут без родителей и должны сами искать свою дорогу в жизни», — говорит Игорь Токарев.

С постановки задачи до проведения первой акции по проектам прошла всего неделя, причем период подготовки пришелся на предновогодние и праздничные дни.

«Уже в день старта задания, 28 декабря, мы обратились в Общественную палату Свердловской области. Дальше нас консультировали Департамент внутренней политики губернатора, областное Министерство культуры и Министерство образования. С их помощью мы сумели в очень сжатые сроки подготовить содержательную разнообразную программу и получить транспортную поддержку от партнера Конкурса — компании РЖД. Железнодорожники предоставили нашей немаленькой делегации билеты до Нижнего Тагила, который находится в 150 километрах от областного центра», — рассказывает Дина Сатыбалова.

Полуфиналисты организовали две встречи с воспитанниками детдома-школы в новогодние каникулы, 4 и 8 января. Волонтеров для беседы о целеполагании нашли в Уральском федеральном университете.

«Мы сразу подумали, что нужно искать среди студентов и обратились в профком вуза, — объясняет Игорь Токарев, — В нашей делегации было довольно много иностранцев: студенты из Йемена, Таджикистана, Индии, Бангладеш, Ирана. Они рассказали о том, почему выбрали для учебы именно нашу страну, и об успехах, которых здесь добились. Для них это оказался значимый волонтерский опыт. А для воспитанников детского дома это было еще и дополнительное окно в мир, ведь они не так часто встречают представителей других стран и культур».

На встречу, посвященную выбору профессии, конкурсанты привлекли преподавателей Нижнетагильского колледжа искусств, которые выступили с музыкальными номерами и рассказали о своих инструментах. Боксеры местной спортивной секции показали свои навыки, мотивирующие на спортивные достижения, а приглашенные гимнастки екатеринбургской школы наглядно продемонстрировали красоту спорта. На первой встрече провели анкетирование детей, чтобы выявить их интересы, склонности и привычки. Например, спросили, улучшает спорт их жизнь или нет (и с удивлением узнали, что многие дети и подростки не видят взаимосвязи). На основе анкет подобрали увлекательные книги по саморазвитию.

«В книжном магазине, когда мы попросили девушку-консультанта помочь с выбором книг для детдомовцев, выяснилось, что она тоже сирота. Она была рада возможности помочь подросткам найти ответы на важные вопросы и с энтузиазмом включилась в нашу задачу», — рассказывает Игорь Токарев.

По словам конкурсантов, проведенные встречи зажгли и вдохновили воспитанников детдома-школы и помогли им поверить в себя. А главное, что эти форматы проектов легко тиражируемы и могут быть распространены на большое количество детских учреждений.

Красноярский участник «Лидеров России» Алексей Виноградов организовал проект по обучению школьников и воспитанников детских домов основам альпинизма. Походы и восхождения в нем сочетаются с просветительским компонентом — детям рассказывают об истории и культуре страны и края.

Алексей Виноградов «болеет» горными склонами давно — на протяжении многих лет он состоит в региональном альпинистском сообществе. Именно в стенах клуба и родилась идея объединить увлечение скалолазанием и социальную активность в одном деле, организовав образовательный проект для молодых жителей региона. Роль организатора и вдохновителя проекта Алексей Виноградов взял на себя, остальные члены клуба оказали посильную помощь, результатом чего уже стала успешная организация путешествия для первой группы красноярских школьников, в число которых вошли и воспитанники детского дома. Как отмечает Алексей Виноградов, с самого начала было решено не только показать ребятам красоты родного края, но и погрузить их в исторический, культурный контекст региона. Именно поэтому выезд в природный заповедник «Столбы» и восхождение на горный массив Такмак были дополнены содержательной беседой с профессиональным экскурсоводом-краеведом. Завершилось мероприятие самостоятельно приготовленным походным пловом и выдачей юным альпинистам именных сертификатов. Проект планируется сделать регулярным — члены клуба уже договорились о том, что будут проводить такие просветительские восхождения по нескольку раз в год.

«Всегда считал, что для любви к малой Родине нужно не только видеть ее заповедные уголки, хотя это тоже важно, но и знать ее прошлое, понимать исторические процессы ее развития. А если такое обучение истории и культуре родного края совмещается с поддержкой интереса к здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию, то получается хороший способ обеспечить гармоничное развитие для наших детей. Эту цель мы и преследовали своим проектом», — говорит Алексей Виноградов.

По правилам участники должны лично реализовать социальный проект, направленный на благо общества или отдельных социальных групп, в срок до 21 февраля. Проект должен быть направлен на решение актуальной социальной проблемы и/или развитие гражданского общества. Примерами подобных проектов могут быть ремонт и благоустройство городских территорий или заповедников, помощь районным библиотекам, организация досуга для пожилых людей в домах престарелых, проведение творческих и ремесленных мастерских для воспитанников детских домов, оказание помощи приютам для животных или другая общественно полезная деятельность.

В рамках выполнения проекта участник должен проявить лидерские качества: привлечь других участников и организовать его реализацию.

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