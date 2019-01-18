Ярославцы не могут узнать, сколько накопили на капремонт

, , 16:41 — REGNUM Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области перестал предоставлять информацию о состоянии счета по каждому дому. Информация об этом содержится на сайте фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее собственники могли узнать, сколько денег собрано на капитальный ремонт каждого конкретного дома, какие работы уже проведены, сколько денег потрачено и какова задолженность жильцов по сбору взносов. Таким образом жители могли контролировать ситуацию с капремонтом. Данные содержались на сайте фонда. Однако с января опция недоступна. Более того, не дают таких данных и по телефону.

«По техническим причинам при обращении в колл-центр Регионального фонда по телефону или при непосредственном посещении Клиентского центра сотрудники Регионального фонда не смогут вам предоставить информацию о платежах, об имеющейся задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, о начисленных и оплаченных взносах всеми собственниками многоквартирного дома, а также распечатать квитанцию или осуществить электронную доставку», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Фонд приносит извинения за неудобства и обещает решить проблему. Сроки ее решения корреспонденту ИА REGNUM назвать не смогли.

Неудобства от этого в первую очередь испытывают жители домов, которые выбрали способ накопления на капитальный ремонт на специальных счетах, и держателем счета является фонд капремонта. Держатели спецсчетов сами принимают решение, когда и на что потратить деньги. Если раньше они могли получить эту информацию в любой момент, то теперь нужно писать запрос и ожидать на него ответ в течение месяца.

Жителям, желающим узнать информацию о состоянии своего счета и задолженности в фонде предлагают обращаться в АО «ЯрОблЕИРЦ», которое является платежным агентом регионального фонда.