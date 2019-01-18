Смоленская область поднялась в рейтинге регионов Минэкономразвития

Смоленск, , 16:16 — REGNUM Смоленская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы за 2018 год подготовило Министерство экономического развития России. В соответствии с ним Смоленская область заняла 11 место в группе субъектов Федерации с «высшим уровнем», тем самым улучшив свои позиции к уровню 2017 года на 17 пунктов.

При формировании рейтинга учитывались такие параметры, как правовое закрепление и практический опыт регионов в данной сфере, методическое и организационное сопровождение, внедрение ОРВ в органах местного самоуправления, а также независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества. В топ-5 регионов, добившихся значительных успехов по отдельным направлениям ОРВ, вошли Москва, Краснодарский край, Самарская, Новосибирская и Смоленская области. Также Смоленский регион вошел в число девяти лидеров по размещению информации в разделе «Лучшие практики» на федеральном интернет-портале http://orv.gov.ru.

Процедуры ОРВ и экспертизы внедрены и активно применяются на практике в Смоленской области с 2014 года, в рамках исполнения требований президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе по поручению губернатора Алексея Островского в целях формирования благоприятного климата для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности проводится системная работа по развитию института оценки регулирующего воздействия.

На данный момент сформирована необходимая нормативно-правовая база, организовано и осуществляется на регулярной основе взаимодействие с деловым сообществом региона уполномоченным по защите прав предпринимателей в Смоленской области. С 2017 года по поручению главы региона процедуры ОРВ и экспертизы распространяются на муниципальном уровне. В настоящее время они проводятся в 11 районах, а также городах Смоленске и Десногорске.

«Смоленская область демонстрирует устойчивую положительную динамику по внедрению и развитию процедуры ОРВ и экспертизы. Так, с 75-го места и группы с «удовлетворительным уровнем» в 2014 году мы поднялись на 11-ю строчку рейтинга, войдя в группу с «высшим уровнем». Эти результаты получили объективную оценку федерального центра. Безусловно, работа, направленная на оптимизацию механизмов правового регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, будет целенаправленно продолжаться. Уверен, что это позволит более эффективно оценивать экономические риски, совершенствовать каналы взаимодействия бизнес-сообщества и власти. Именно на это я и нацеливаю своих подчиненных», — прокомментировал результаты рейтинга Алексей Островский.