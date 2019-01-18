За три года Украина значительно сократила потребление антрацита — министр

Киев, , 16:21 — REGNUM С 2016 по 2019 год Украина сократила потребление угля-антрацита с 10,5 до 3,9 млн тонн, заявил министр энергетики Игорь Насалик, выступая в зале Верховной рады, сообщил 18 января телеканал «Рада».

В качестве примера он привёл данные по двум ТЭЦ компании «Центрэнерго»:

"Если в 2016 году мы потребляли 2,2 млн тонн антрацитовой группы угля, то уже в 2017 году это было только 0,8, в 2018-м — 0,4. А в прогнозном балансе и в структуре самого топлива ПАО «Центрэнерго» на 2019 год вообще не предусмотрено потребление антрацитовой группы угля», — отметил Насалик.

Он также рассказал, что Украина занимается переоборудованием энергоблоков ТЭЦ под другие марки угля. На данный момент переоборудованы энергоблоки Змиевской, Трипольской и Приднестровской ТЭЦ.

В 2019 году планируется переоборудование блоков Трипольской и Криворожской ТЭЦ.

Напомним, украинские ТЭЦ были в основном рассчитаны на потребление антрацита, который добывался в Донбассе. После начала гражданской войны, Украина вынуждена покупать уголь за рубежом — в США, в ЮАР, и, конечно, в России.

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