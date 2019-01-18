Машиностроители локализуют в России производство зарубежных судовых котлов

Москва, , 16:02 — REGNUM Специалисты Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ) локализуют производство вспомогательных судовых котлов компании Heatmaster B.V. (Нидерланды) в России, сообщает 18 января пресс-служба института.

На первом этапе инженеры изучат производственный процесс, получат полный комплект конструкторской документации и подготовят собственное производство к работе. Также ЦНИИТМАШ пройдет регистрацию в Морском регистре судоходства, необходимую для сотрудничества с судостроительной отраслью. Предполагается, что при производстве первых двух комплектов уровень локализации будет минимальным, но за два года достигнет 100% и в будущем обеспечит отечественным оборудованием еще 13 судов.

«Большая часть пилотной поставки будет произведена в Heatmaster на их заводе в Китае, поскольку сроки сжаты, конструкторская документация только разрабатывается и сразу передается в производство», — пояснил директор опытного завода ЦНИИТМАШ Виктор Дураничев.

Heatmaster B.V. — один из ведущих изготовителей вспомогательного судового котельного оборудования, а также систем отопления на морских и речных судах.

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