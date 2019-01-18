Рубль стабилизировался выше отметки 66

Москва, , 15:41 — REGNUM Российский рубль после роста в последние торговые дни стабилизировался чуть выше 66 рублей за доллар. Все традиционные факторы, которые всегда определяли динамику национальной валюты, способствовали укреплению рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Цены на нефть подошли к 62 долларам за баррель. Рынки акций продолжили коррекцию, то есть рост. Риски на глобальных рынках уменьшились. Главным внутренним фактором, поддерживающим рубль, стал налоговый период, объем платежей в 1,5 трлн рублей усложняет ситуацию с рублевой ликвидностью», — пояснил эксперт.

Единственным фактором, который работал против российского рубля, были операции российского Центробанка по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правил. Однако объемы покупок были небольшими и серьезного влияния на внутренний валютный рынок не оказывали.

«Вполне вероятно, что еще какое-то время данная ситуация на рынке будет сохраняться, однако в любой момент на мировых рынках снова могут вырасти риски, очередная волна продаж накроет рынки акций и сырьевые активы», — полагает Богданов.

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