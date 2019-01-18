Компания Samsung Electronics инвестировала средства в немецкую компанию

Сеул, , 15:56 — REGNUM Компания Samsung Catalyst Fund, венчурный фонд Центра стратегических инноваций Samsung, недавно инвестировал средства в немецкую компанию, однако сумма инвестиций не разглашается. Об этом сообщает Money Today со ссылкой на свои источники.

В результате компания Samsung стала двенадцатым акционером компании, после Allianz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Почта Банк, Daimler, Lufthansa, Volkswagen Financial Services.

Компания Verimi была основана в апреле 2017 года и является платформой, которая предоставляет интегрированные решения для аутентификации личности, гарантируя своим пользователям безопасность.

Отметим, что Центр стратегических инноваций Samsung ежегодно инвестирует в сотни стартапов через фонд Samsung Catalyst Fund. Так, компания с 2013 года инвестировала средства в 40 компаний США, Европы и Израиля.

Кроме того, дочерние компании Samsung NEXT и Samsung Venture Investment также инвестируют средства в компании других стран. В настоящее время компания Samsung Venture Investment ведет переговоры о приобретении Corephotonics, израильского производителя камер.