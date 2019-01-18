Внешний долг Киргизии превышает $3,8 млрд – по $610 на каждого киргизстанца

Бишкек, , 15:39 — REGNUM По состоянию на 30 ноября 2018 года сумма государственного долга Киргизии превысила $4 млрд 477,4 млн (около 297,5 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

При этом внешний долг республики составил около $3 млрд 838,3 млн (255 млрд рублей), а внутренний долг — чуть больше $639,1 млн (свыше 42,4 млрд рублей).

Таким образом, на каждого гражданина Киргизии приходится по $610 (40,5 тысяч рублей) государственного внешнего долга и еще по $101 (6,7 тысячи рублей) внутреннего долга.

Больше всего денег по ранее полученным кредитам республика все еще остается должна Экспортно-импортному банку Китая — более $1 млрд 711,5 млн (свыше 113,7 млрд рублей) или 44,6% от общей суммы внешнедолговых обязательств.

На втором месте расположилась Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка), которому Киргизия задолжала более $644,1 млн (около 42,8 млрд рублей). А на третьем оказался Азиатский банк развития, долг перед которым составляет более $573,5 млн (свыше 38,1 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года государственный долг Киргизии составил свыше $4,08 млрд (271,1 млрд рублей по текущему курсу) или 59,1% ВВП республики. В том числе внешний долг — более $4,01 млрд (около 266,8 млрд рублей), а внутренний — около $429,5 млн (более 28,5 млрд рублей).

Отметим, что согласно данным министерства экономики Киргизии, пик выплат по государственному долгу будет приходиться https://regnum.ru/news/2494879.html на 2027 год, когда из бюджета республики придется выделить на эти цели $400 млн (около 26,6 млрд рублей).