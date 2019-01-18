Главное – эффективно использовать: о рекордном профиците внешней торговли

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Профицит счета текущих операций — сам по себе нейтральный показатель, основанная задача — использовать дополнительно полученные средства так, чтобы они не были просто «съедены», отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 18 января, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Василиса Макарова, комментируя показатели счета текущих операций по итогам 2018 года.

Как сообщалось ранее, по данным Центробанка, в 2018 году профицит счета текущих операций достиг рекордного показателя — почти 115 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли выросло на 70% и составило более 194 млрд долларов. Эксперты связывают эту ситуацию в том числе с курсом валют, из-за которого объемы российского экспорта росли, а объемы импорта в Россию снижались.

Профицит счета текущих операций сам по себе не является ни положительным, ни отрицательным результатом. Принято считать, что небольшой дефицит стимулирует к развитию, а серьезный профицит может это развитие замедлять, если средства не используются эффективно.

Именно в этом и состоит задача: как использовать полученные средства, чтобы они не были «съедены» инфляцией и неэффективным использованием. С этим у нас пока непросто. Бюджетных программ, созданных специально под профицит, фактически нет, — отметила Василиса Макарова.