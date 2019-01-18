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В 2018 году прокуратура Казахстана возместила в бюджет страны $90 млн

Экономика

В государственный фонд Казахстана удалось вернуть земельные участки на сумму $18,5 млн

Астана, 18 января 2019, 15:32 — REGNUM  В 2018 году прокуратура Казахстана возместила в бюджет страны 34 млрд тенге ($89,7 млн) и возвратила имущество на сумму 21 млрд тенге ($55,4 млн), заявил генеральный прокурор республики Кайрат Кожамжаров на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря действиям прокуроров в 2018 году погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд тенге ($6,3 млн). В государственный фонд республики удалось вернуть земельные участки на сумму 7 млрд тенге ($18,5 млн). За счет снижения тарифов на электроэнергию и тепло населению республики компенсировано 25 млрд тенге ($66 млн).

Отметим, на заседании коллегии Кожамжаров заявил, что преступность в республике снизилась на 8%. По данным комитета правовой статистики и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, с 2011 по 2017 год преступность в Казахстане выросла на 43%.

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