В Калужской области грядет цифровизация коммунальной сферы

Калуга, , 15:14 — REGNUM В Калужской области проблема оснащенности многоквартирных домов приборами учета потребления воды и тепла сегодня является актуальной задачей. В настоящее время в регионе формируется областной проект «Умный город», — важнейший элемент в рамках перехода к цифровизации в городском хозяйстве. Новшество должно затронуть все ресурсоснабжающие предприятия. Об этом сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра строительства и ЖКХ региона Руслана Маилова.

По словам заместителя министра, «с 2021 года мы будем обязаны устанавливать приборы учета с телеметрией. В регионе уже есть подобная практика — в Обнинске в микрорайоне «Белорусский квартал», а также в ряде домов Калуги и других городов области. «Умные» приборы зарекомендовали себя очень хорошо. Они обеспечивают полную прозрачность коммунальных платежей. Вот почему необходимо проанализировать информацию, имеющуюся по данным приборам, и учесть сложности, возникающим при их внедрении».

"Также следует подготовить практические предложения, которые лягут в основу законодательной инициативы. Это поможет определить принципы безболезненного перехода к отлаженной работе в проекте «Умный город», — считает Руслан Маилов.

Напомним, интеллектуальный энергоучёт, предложенный Минстроем России, призван наладить достоверный учёт потребляемых ресурсов, сделать систему начисления платежей прозрачной, свести к минимуму безучётное потребление. К тому же такой учёт избавит жителей многоквартирных домов от неудобств, связанных с передачей показаний «вручную» — приборы сами транслируют данные о потреблении ресурсов в режиме реального времени.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.