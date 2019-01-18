В 2019 году Киев резко сократит закупку антрацита

Киев, , 15:14 — REGNUM С 2016 по 2019 год Украина сократила потребление антрацитовой группы угля на 6,4 млн. тонн. Об этом 18 января выступая в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, в 2019 году публичное акционерное общество «Центрэнерго» полностью откажется от закупки антрацита для своих тепловых электростанций (ТЭС).

«С 2016 года Украина уменьшила потребление антрацитовой группы угля с 10,5 до 3,9 млн. тонн… В 2016 году ПАО «Центрэнерго» потребляло 2,2 млн. тонн антрацитовой группы угля, в 2017 году — 0,8 млн. тонн, в 2018 году — 0,4 млн. тонн. В прогнозном балансе в структуре топлива «Центрэнерго» на 2019 год вообще не предусмотрено потребление антрацитовой группы угля», — сказал Насалик.

Министр сообщил, что в 2019 году четыре энергоблока ТЭС переведут с антрацита на газовый уголь.

«Министерство начало переоборудование блоков тепловых электростанций Украины в мае 2016 года. На сегодняшний день нам удалось переоборудовать четыре блока Змиевской и Трипольской ТЭС. В этом плане хочу поблагодарить ДТЭК, который подключился к переоборудованию блоков. На сегодняшний день переоборудованы 7, 8, 9-ый блоки Приднестровской ТЭС. В 2019 году мы планируем полностью переоборудовать 1 и 3-ий блоки Трипольской ТЭС, 10-ый блок на «Днепроэнерго» и 1-ый блок на Криворожской ТЭС», — рассказал Насалик.

Он также сообщил, что «ДТЭК Луганская ТЭС» временно работает на газе, поскольку в конце 2018 года Россия заблокировала железнодорожные поставки угля, которые принадлежат украинской частной компании ДТЭК.

«За три года Украина получила дополнительную мощность по газовой группе угля почти на 1 млн. 300 МВт. А в 2019 году ожидаем еще дополнительную 1 тыс. МВт., что соизмеримо с работой атомного блока. Да, у нас есть проблемы, которые связаны с работой Луганской ТЭС… Россияне очень активно отреагировали на эту позицию. В прошлом году из-за нехватки антрацитовой группы угля мы перешли на поставки газа на эту ТЭС. Но проблем в работе объединенной энергосистемы, я надеюсь, вы не почувствовали… В прошлом году мощный производитель электроэнергии — «Донбассэнерго» подписал контракт на инвестирование более 800 млн. долл. на переоборудование «Донбассэнерго», — подытожил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Государственной фискальной службы Украины, в течение января-ноября 2018 г. Киев импортировал угля почти на $2,7 млрд. При этом 62% угля (на 1,7 млрд. долл.) Украина закупила у Российской Федерации. В США Украина купила угля на 806 млн. долл., что составляет 30% от общего объёма закупок. Замыкает тройку лидеров по поставкам угля Канада — 129 миллионов долларов, 4,8% импорта.

Напомним, в октябре 2018 года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК проинформировал, что Российская железная дорога прекратила выдачу квот на отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС. «Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ — ШУ «Обуховская» (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля», — сказано в сообщении.