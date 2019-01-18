Расходы республиканской казны Киргизии превысили доходы на 20,5 млрд рублей

Бишкек, , 15:05 — REGNUM По итогам 2018 года общий объем доходов республиканского бюджета Киргизии составил 120 млрд 436,6 млн сомов (114,7 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 900,3 млн сомов (0,8 млрд рублей) или на 0,75%. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

При этом налоговая служба за минувший год направила в казну 62 млрд 64 млн сомов (более 59,1 млрд рублей), По сравнению с 2017 годом доходы выросли на 8,3% или на 4 млрд 781 млн сомов (свыше 4,5 млрд рублей).

Таможенная служба в 2018 году обеспечила поступление в бюджет 41 млрд 671,9 млн сомов (около 39,7). В сравнении 2017 годом этот показатель вырос на 21,9% или на 7 млрд 492,1 млн сомов (7,1 млрд рублей).

Неналоговые поступления составили 13 млрд 222 млн сомов (12,6 млрд рублей). По отношению к уровню 2017 года неналоговые доходы уменьшилось на 25,9% или на 4 млрд 637,5 млн сомов (4,4 млрд рублей) в номинальном выражении. Поступление по официальным трансфертам без гранта программы госинвестиций достигло 3 млрд 478,7 млн сомов (3,3 млрд рпублей).

В то же время, общий объем расходов республиканского бюджета Киргизии за 2018 год составил 141 939,5 млн сомов (около 135,2 млрд рублей). По данным минфина , в сравнении с 2017 годом этот показатель увеличился на 1,5% или на 2 млрд 139,1 млн сомов (2 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, доходы республиканского бюджета Киргизии в 2017 году превысили 140 млрд сомов (133,3 млрд рублей по текущему курсу) и увеличились в сравнении с 2016 годом на 12,8%. А расходы республиканской казны в 2017 году превысили 140,6 млрд сомов (133,9 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году.

Отметим, что по информации министерства финансов, за годы независимости Киргизия получила от других стран и международных организаций на поддержку бюджета $1 млрд 722,4 млн (свыше 114,4 млрд рублей по текущему курсу) кредитов и $930,7 млн (более 61,8 млрд рублей) грантов.