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За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 6%

Экономика

Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 9,8%

Астана, 18 января 2019, 15:00 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $15,7 млрд, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 18 января сообщили в посольстве Казахстана в России.

За отчетный период экспорт товаров из Казахстана в Россию составил $4,6 млрд, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Объем российского импорта в республику вырос на 4,5%, до $11,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $17,085 млрд, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев 2018 года товарооборот Казахстана с ЕАЭС вырос на 6%

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