Первый ЗРПК «Панцирь-СА» для Арктики передадут в войска в 2019 году

Тула, , 14:56 — REGNUM Первый арктический комплект зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СА» уже в ближайшие дни будет направлен на испытания. В войска он поступит в текущем 2019 году. Об этом заявил 18 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на дочернее предприятие АО «КБП» — АО «Щегловский вал» в Туле, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект ЗРПК «Панцирь» для Арктики мы получим в этом году», — сказал Криворучко.

Заместитель главы военного ведомства также проверил ход работ по серийному выпуску зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и боевых отделений «Бережок» и «Бахча-У» для оснащения БМП и БМД, осмотрел семейство противотанковых ракет «Корнет» и «Аркан», 30-мм автоматических пушек и стрелковое вооружение.

«В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем «Эпоха» и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок». Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3», — добавил Криворучко.

Отметим, что комплексы «Панцирь-С» на текущий момент являются одними из лучших в своем классе. Комплексы были максимально усовершенствованы тульскими конструкторами — это позволили сделать сирийская кампания и длительный опыт эксплуатация в реальных боевых условиях: значительно расширены границы обнаружения и поражения малоразмерных и малоскоростных целей. В соответствии с принятыми в Минобороны России решениями, модернизация коснется всех выпускаемых ЗРПК «Панцирь-С», в том числе тех, которые уже изготавливаются в рамках ранее заключенных контрактов.

Акционерное общество «Щегловский вал» входит в «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова», также расположенное в Туле.