Роснефть начала прямые поставки нефтепродуктов немецким потребителям

Москва, , 14:39 — REGNUM 17 января Роснефть сообщила, что начала прямые продажи нефтепродуктов немецким и европейским потребителям через свою дочернюю структуру Rosneft Deutschland GmbH.

Поставки осуществляются с трех НПЗ на территории Германии:

НПЗ PCK Raffinerie GmbH, Бранденбург, нефть поставляется по нефтепроводу «Дружба», мощность переработки 11,6 млн тонн в год, доля Роснефти — 6,3 млн тонн. Состав акционеров: Eni — 8,33%, Royal Dutch Shell — 37,5%, Роснефть — 54,17%.

НПЗ MiRO GmbH & Co, Баден-Вюртемберг, крупнейший НПЗ Германии. Мощность переработки 14,9 млн тонн нефти в год, доля Роснефти 3,6 млн тонн в год. Состав акционеров: Phillips 66 — 18?75%, Роснефть — 24%, ExxonMobil — 25%, Royal Dutch Shell — 32.25%.

НПЗ BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH, город Нойштадт-на-Дунае. Мощность переработки 10,3 млн тонн нефти в год, доля Роснефти 2,6 млн тонн нефти в год. Состав акционеров: ВР — 10%, Eni — 20%, Роснефть — 25%, Varo Energy — 45%.

Суммарно, с учетом поставок сырой нефти в адрес других нефтяных компаний, НК «Роснефть» поставляет около четверти объемов импорта сырой нефти в Германию и является крупнейшим поставщиком нефти в эту страну.

С перечисленных НПЗ Rosneft Deutschland GmbH будет поставлять бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства. Прямые поставки позволят увеличить эффективность Роснефти на рынке Германии.