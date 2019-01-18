Севастополь отправит в Сирию 200 тысяч тонн зерна

Севастополь, , 14:37 — REGNUM В Сирийскую Арабскую Республику в 2019 году через Севастопольский морской порт будет поставлено 200 тысяч тонн зерна. Об этом 18 января журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«В прошлом году через порт Севастополя прошло порядка 70 тысяч тонн зерна, отправленного в Сирию. В 2019 году планируем увеличить объемы до 200 тысяч тонн», — отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, через Севастопольский порт в Сирию также будут организованы поставки строительных материалов и продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены правительства Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Позже заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров сообщил, что между двумя городами будет курсировать частный грузовой корабль.

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