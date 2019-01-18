«Белорусснефть» открыла новое месторождение в Сибири

Салехард, , 14:35 — REGNUM 17 января «Янгпур», стопроцентное дочернее предприятие «Белорусснефть-Сибирь», сообщила об открытии нового месторождения нефти на Известинском лицензионном участке недр на территории Пуровского района Ямало-ненецкого автономного округа.

Открытое Богдановское месторождение в настоящее время дает 80 тонн нефти в сутки фонтанным способом. В ближайшее время будут определены параметры работы скважины, предстоит вывести ее на режим. Богдановское месторождение стало шестым активом Известинского лицензионного участка недр, который разрабатывает Янгпур. Объемы извлекаемых запасов нового актива геологи института БелНИПИнефть предварительно оценили от 200 до 600 тысяч тонн нефти (от 1,5 млн баррелей до 4,5 млн баррелей). Географически новый актив расположен между Осенним и Вьюжным месторождениями — в 150 м от магистральных нефтепроводов.

«Янгпур» была куплена «Белоруснефтью» в 2013 году за 3,575 млрд руб. В октябре 2016 года. «Янгпур» получил право провести геологическое изучение недр на Известинском участке недр. Роснедра продлили срок действия лицензии Янгпура на пользование недрами до 2035 г.