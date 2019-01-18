«Нафтогаз» ждет разрешения от Лондона продать арестованные акции «Газпрома»

Киев, , 14:33 — REGNUM «Швейцарский суд отменил арест акций российского «Газпрома» в «Северном потоке» и «Северном потоке 2», поскольку они выпущены в документарной форме, которая скрывает реального собственника». Об этом 18 января на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

«Что касается Швейцарии. Мы ожидали, что они (акции «Северного потока» и «Северного потока 2») находятся в Швейцарии. Мы узнали, что акции первого «Северного потока» выпущены в документарной форме, что является очень странным и необычным прецедентом… Это нестандартная операция, которая как правило используется или для того, чтобы скрыть реального собственника, или для каких-то непрозрачных трансакций. Поэтому этих акций в Швейцарии мы не нашли», — сказал Коболев.

Он сообщил, что акции «Северного потока» и «Северного потока 2» обнаружены и арестованы в Великобритании и Нидерландах.

«С позитивной стороны, мы выявили эти акции в другой юрисдикции — в Великобритании, где они сейчас находятся под арестом. Британский суд обязал «Газпром» их не отчуждать. В феврале этого года мы ожидаем слушания относительно принудительного взыскания и реализации этого имущества. Друге похожее слушание уже произошло в другой юрисдикции — это Голландия. Мы ожидаем решение в течении ближайших двух месяцев. Я до сих пор очень оптимистичен по этому поводу. Мы ждем решения судей, которые позволят исполнителям в тех юрисдикциях приступить к продаже имущества и перерасчету соответствующих средств в пользу НАК «Нафтогаз Украина», — рассказал Коболев.

При этом он проинформировал, что апелляционный суд Швеции также разрешил осуществлять в отношении «Газпрома» принудительное взыскание.

«Мне сложно представить, что «Газпром» согласится на начало процесса продажи имущества. Их ожидания и главный аргумент заключались в том, что они пошли в апелляцию. Они надеялись путем апелляции в Швеции остановить основное решение. А этот элемент апелляции они проиграли бесповоротно. Шведский апелляционный суд вынес решение, что принудительное взыскание возможно, его можно и нужно делать. Предварительное решение в этом аспекте они оставили в полной силе», — сообщил Коболев.

Он также напомнил, что за невыполнение решения Стокгольмского арбитража российский «Газпром» должен оплатить «Нафтогазу» пени в размере около 100 млн. долл.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января суд кантона Цуг отменил свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования «Газпрома» к этим компаниям. Как говорится в сообщении российской компании, «Газпром» в дальнейшем будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Напомним, в конце февраля-2018 в Стокгольмском арбитраже завершился спор между «Нафтогазом» и «Газпромом». По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен был доплатить Украине 2,56 млрд. долларов. После этого в «Газпроме» заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с «Нафтогазом», так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. При этом «Газпром» зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине вопреки собственным заявлениям о том, что штраф выплачен не будет.