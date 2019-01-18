Сальвини: государство нашло деньги для обманутых вкладчиков

Рим, , 14:33 — REGNUM Правительство Италии нашло средства на то, чтобы «протянуть руку помощи» обманутым вкладчикам, заявил в пятницу, 18 января, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает Italia Oggi.

Предыдущие власти страны занимались тем, что спасали «друзей своих друзей» из числа банкиров, а не вкладчиков, нынешнее правительство собирается выполнить свои обещания и пойти прямо противоположным путем, сказал Сальвини.

Министр вместе с тем отметил, что оказать поддержку сразу всем нуждающимся не удастся и впереди — «сложные месяцы», в том числе потому, что темпы развития мировой, а вслед за ней и итальянской экономики, снижаются.

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