Белград сделал заявление на российский центр ядерной науки и технологий

Белград, , 14:31 — REGNUM 17 января в Белграде в присутствии президентов России и Сербии было подписано рамочное межправительственное соглашение по сотрудничеству в области мирного атома. Сербия не входит в число стран, имеющих собственные АЭС, ей только предстоит нарабатывать необходимые компетенции.

Алексей Лихачев, глава Росатома, сообщил, что в ходе визита Владимира Путина был подписан и еще один документ — заявление о создании центра ядерной науки и технологий. Такие центры, вслед за АЭС, стали вторым комплексным предложением российской государственной атомной корпорации. В составе такого центра не только исследовательский атомный реактор, но и все необходимое дополнительное оборудование для проведения экспериментов, исследований и использования нарабатываемых при помощи реактора радионуклидов. Такие центры могут быть использованы для целого ряда практических направлений — наработка изотопв для ядерной медицины, для сельского хозяйства, для исследований в области материаловедения и геологии, они могут использоваться и для образовательных целей — для подготовки собственных квалифицированных специалистов. Росатом способен подобрать необходимую комплектацию всего оборудования в зависимости от целей, которые ставит перед собой тот или иной заказчик, в силу чего центры ядерной науки и технологий являются оптимальными для стран, не входящих в мировой «атомный клуб».

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