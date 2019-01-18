В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя и табака в магазинах продуктов

Москва, , 14:25 — REGNUM Законопроект об отдельных магазинах для торговли алкоголем и табаком внес в Госдуму депутат Андрей Свинцов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Документ направлен на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и табака, отмечает автор инициативы. Так, сегодня продажа алкогольной и табачной продукции может осуществляться практически в любых продуктовых магазинах при получении лицензии.

В связи с этим депутат предлагает установить новые правила, по которым торговать алкоголем и табаком можно будет только в специализированных магазинах. При этом никакая другая продукция там продаваться не будет.

Специализированные магазины не будут работать ночью, так как торговать алкоголем в это время запрещено, а продавать только табак — нерентабельно, отмечает автор инициативы. Кроме того, уверен он, «дополнительное достоинство» торговли алкоголем и табаком в специальных магазинах в том, что туда будет запрещен вход гражданам моложе 18 лет.

В случае поддержки закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.

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