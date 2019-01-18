За 11 месяцев объем переводов в Казахстан из-за рубежа сократился на 24%

Астана, , 14:28 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года из-за рубежа физическим лицам Казахстана направлено 637,5 млрд тенге ($1,8 млрд), что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

За отчетный период из России в Казахстан было отправлено 211,5 млрд тенге ($558 млн) или 33,2% от общей суммы переводов, из Швейцарии — 58,7 млрд тенге ($155 млн) (9,2%), из Южной Кореи — 53,9 млрд тенге ($142 млн) (8,5%), из США — 39,9 млрд тенге ($105 млн) (6,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года физические лица, проживающие в Казахстане, направили за рубеж 2,322 трлн тенге ($6,7 млрд), что на 12,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

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