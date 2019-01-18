Пятница, 18 Января 2019 года
14:32:20 МСК

За 11 месяцев объем переводов в Казахстан из-за рубежа сократился на 24%

Экономика

Из России в Казахстан было отправлено 33,2% от общей суммы переводов

Астана, 18 января 2019, 14:28 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года из-за рубежа физическим лицам Казахстана направлено 637,5 млрд тенге ($1,8 млрд), что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

За отчетный период из России в Казахстан было отправлено 211,5 млрд тенге ($558 млн) или 33,2% от общей суммы переводов, из Швейцарии — 58,7 млрд тенге ($155 млн) (9,2%), из Южной Кореи — 53,9 млрд тенге ($142 млн) (8,5%), из США — 39,9 млрд тенге ($105 млн) (6,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года физические лица, проживающие в Казахстане, направили за рубеж 2,322 трлн тенге ($6,7 млрд), что на 12,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев объем переводов жителей Казахстана за рубеж сократился на 13%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить