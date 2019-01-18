Спутники «Канопус» работают без сбоев – на Землю поступают первые снимки

Москва, , 14:25 — REGNUM Спутники «Канопус-В» № 5 и № 6, разработанные холдингом «Российские космические системы» (РКС) и выведенные на орбиту в декабре минувшего года, передали на Землю первые снимки, сообщает 18 января пресс-служба предприятия.

«На каждом из аппаратов установлено по две радиолинии, работающих в X-диапазоне частот. Все они функционируют без замечаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолинии передают данные, полученные целевыми аппаратами — многозональной съемочной системой (МСС) и панхроматической съемочной системой (ПСС). В настоящее время сотрудники корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ), РКС и других компаний, принимающих участие в разработке аппаратов «Канопус-В», проводят совместную работу в рамках летных испытаний.

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