Китай вышел на европейский спотовый рынок СПГ

Пекин, , 14:21 — REGNUM 17 января Petrochina, дочерняя компания государственной CNPC, China National Petroleum Corporation, сообщила, что в осенне-зимний период 2018/2019 года уже сумела значительно увеличить свое присутствие на европейском рынке СПГ. Спеди покупателей — такие компании, как Vitol, Trafigura и BP. Поставки Petrochina в основном идут в северо-западный регион Европы, при этом китайская компания поставляет СПГ, произведенный на российском заводе «Ямал-СПГ».

Petrochina владеет 20% акций в «Ямал-СПГ», тендеры на продажу организуются почти каждую неделю. Это связано не с падением спроса на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с тем, что выход на полную мощность завода «Ямал-СПГ» произошел на год раньше запланированного срока. С такими темпами строительства завода не успели справиться с выстраиванием логистической схемы: в распоряжении НОВАТЭКа, основного акционера «Ямал-СПГ» в настоящее время только восемь танкеров-газовозов ледового класса Arc8 вместо необходимых 15, не проведены работы по строительству базы для перевалки СПГ на обычные газовозы на Камчатке — календарный график предусматривает другие сроки.

Напомним, что Petrochina подписала с «Ямал-СПГ» 20-летний контракт на поставку 3 млн тонн СПГ в год в Китай. Является ли выход китайской компании на спотовый европейский рынок СПГ частью ее стратегического плана, будет ясно только во время следующего отопительного сезона.