Россия и Сербия подписали меморандум по расширению хранилища газа

Белград, , 14:15 — REGNUM 17 января в Белграде, в ходе государственного визита Владимира Путина в Сербию, глава Газпрома Алексей Миллер и руководитель «Сербиягаза» Душана Баятовича подписали меморандум о взаимопонимании по проекту расширения мощностей подземного хранилища газа «Банатский двор».

Документ определяет основные параметры расширения ПХГ и закрепляет предварительные договоренности сторон по совместной реализации проекта. В настоящее время ПХГ «Банатский двор» имеет активную емкость хранения 450 млн кубометров, проект предусматривает его увеличение до 750 млн кубов. Одновременно будет увеличена и максимальная производительность на отбор — с нынешних 5 млн кубометров в сутки до 10 млн. Этот параметр является одним из самых значимых, поскольку позволяет качественнее сглаживать колебания спроса в осенне-зимний отопительный сезон. Следующим этапом после подписания меморандума должно стать создание рабочей группы, которая приступит к разработке технико-экономического обоснования проекта.

Для справки: в 2018 году Газпром поставил в Сербию 2,15 млрд кубометров природного газа, незначительно превысив показатели 2017 года (2,12 млрд кубометров). В настоящее время газ поставляется по магистральному газопроводу, проходящему по территории Украины, Словакии и Венгрии.