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За 11 месяцев объем переводов жителей Казахстана за рубеж сократился на 13%

Экономика

В Россию было отправлено 28,9% от общей суммы переводов

Астана, 18 января 2019, 14:18 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года физические лица направили из Казахстана за рубеж 2,322 трлн тенге ($6,7 млрд), что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 18 января в пресс-службе Национального банка республики.

За отчетный период в Россию было отправлено 28,9% от общей суммы переводов или 513,1 млрд тенге ($1,35 млрд), в Турцию — 131,8 млрд тенге ($349 млн) (7,4%), в США — 130,3 млрд тенге ($345 млн) (7,3%), Узбекистан — 123 млрд тенге ($325 млн) (6,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре 2018 года через международные системы денежных переводов из Казахстана за рубеж было отправлено 554,4 млрд тенге ($1,49 млрд по курсу на 25 декабря 2018 года), из-за рубежа в Казахстан — 68,2 млрд тенге ($184 млн по курсу на 25 декабря 2018 года).

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Экономика Казахстана
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