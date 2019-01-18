Десять свердловских компаний пострадали от санкций в 2018 году

Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Около 10 компаний в Свердловской области пострадали от действия иностранных санкций. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин корреспонденту ИА REGNUM.

«Всего к нам обратилось около 10 свердловских компаний с 31 обращением. Эти компании пострадали от действия санкций по контрактам с зарубежными партнёрами. Как правило, по документам уплачиваются деньги, но указанное в контракте оборудование так и не поставляется в Россию из-за новых санкционных мер. В результате наш бизнес терпит экономические убытки», — заявил Беседин.

По словам эксперта, такая ситуация возникла при сотрудничестве с партнерами из Германии и Австрии.

Напомним, 29 декабря 2018 года первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов заявил, что регион достаточно быстро приспособился к санкционным вызовам. Многие отрасли, которые ранее были зависимы от импорта, теперь развиваются «ускоренными темпами», сказал областной чиновник.

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