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«Подсчитали — прослезились»: Tesla сократит 7% сотрудников

Экономика

Маск подчеркнул, что компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков, остальные будут сокращены

Пало-Альто, США, 18 января 2019, 13:56 — REGNUM  Неутешительные финансовые результаты деятельности американского автопроизводителя Tesla не позволят оставить численность сотрудников прежней, написал 18 января основатель компании Илон Маск в корпоративном блоге.

По его словам, прошедший год был самым сложным в истории предприятия. Показатели прибыли снизились в четвертом квартале по отношению к третьему, когда компания получила 4% дохода, подчеркнул Маск.

«У нас, к сожалению, нет иного выбора, кроме как сократить численность персонала, работающего полный рабочий день, примерно на 7%», — говорится в сообщении.

Также основатель Tesla подчеркнул, что компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков, остальные будут сокращены.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что свыше 14 тыс. проданных в Китае электромобилей Tesla Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности.

Читайте также: Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

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