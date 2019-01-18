Мир возможен только после проигрыша: о торговой войне США и Китая

Москва, , 13:49 — REGNUM Экономическая война между США и Китаем неизбежна. Можно было бы сказать, что она уже идет, но экономическое сообщество склонно к тому, чтобы преуменьшать и закрывать глаза на негативные варианты развития событий, поэтому о войне двух стран в основном говорят как о потенциальном событии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

В реальности абсолютно логично, что правила и принципы, лежащие в основе рыночного капитализма, среди которых экономический дарвинизм и необходимость постоянной экспансии, подразумевают постоянную конкурентную борьбу. Только в случае, когда борьба происходит между самыми сильными представителями экосистемы, сдерживающие нормы обязательные для более слабых стран, отходят на задний план.

«Именно это сейчас и наблюдается, долго державшийся в политической тени Китай, вырос до таких экономически размеров, что его дальнейшее развитие подразумевает выход на экономическую территорию подконтрольную США. А это неизбежно ведет к экономическому конфликту, потому что принципы рыночной экономики говорят рост или деградация, среднего варианта нет», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, любые договоренности США и Китая представляются лишь тактическими ходами, призванными обмануть или взять необходимую передышку, после которой «боевые» экономические действия возобновляются. Настоящий же мир возможен лишь после проигрыша одной из сторон.

«Однако не стоит думать, что экономическая война США и Китая это что-то краткосрочное. Крайне вероятно, что это перманентное противостояние продлится 15−20 лет и будет иметь несколько этапов. Первый может закончиться в течение ближайших нескольких лет и вероятно не в пользу Китая.

Это позволит США стабилизировать и поддержать собственную экономику, но в дальнейшем от Китая потребуют больше уступок и здесь вероятен новый виток противостояния, который закончится окончательным поражением Китая», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отмены пошлин на китайские товары ради достижения успеха в переговорах с Китаем, писала 18 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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