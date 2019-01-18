Юрлица-клоны и новые владельцы: судьба саратовского наследника авиазавода

Саратов, , 13:57 — REGNUM После того как на стратегическом предприятии Саратовской области ООО Завод «Сокол» ЗАО «Саратовский авиационный завод» сменился собственник, в регионе решено возвратить в государственную собственность имущество авиационного завода. 18 января 2019 года на заводе прошло совещание профильной рабочей группы по вопросу возврата имущества, созданной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. ИА REGNUM выяснило, что собственник у ООО сменился в конце мая 2018 года, новым владельцем стала частное лицо — Татьяна Овчинникова.

В совещании приняли участие депутаты Госдумы Николай Панков, Ольга Алимова, а также представители областного правительства.

«Как же такое крупное стратегическое предприятие было отдано в частные руки? И я задался вопросом: что получил от этого город? Тут только торговые предприятия, которые только высасывают средства из граждан, так как эти предприятия, думаю, не зарегистрированы в области», — цитирует Панкова издание «Новости Саратова», который уточнил, что главное понять, «почему стратегическое предприятие оказалось проданным» и «кто не проявил настойчивости, чтобы это предприятие перешло в собственность города».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 1 июля 1996 года, основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. На предприятии работают около 100 человек.

С 12 октября 2017 года исполняющим обязанности директора является Ирина Руховец. В разные годы она совместно с самим ООО, а также Евгением Самойловым выступала соучредителем двух юрлиц с одним и тем же названием — ООО «Сокол 2». Первое общество было учреждено 13 января 2015 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей. Доля ООО Завод «Сокол» ЗАО «Саратовский авиационный завод» в нём составляла 87%, доля Руховец была 10%, а Самойлова — 3%. Основной вид деятельности — предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов. 8 мая 2018 года деятельность данного ООО была прекращена.

Ещё одно общество с идентичным названием было создано тем же составом учредителей 22 января 2015 года. Совпадали доли, размер уставного капитала и юрадрес. Основной вид данного ООО, которое является действующим, — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические. Директором этого предприятия является Евгений Самойлов. Он также является совладелецем волгоградского ООО «Теплоград», созданного в апреле 2017 года совместно с Романом Чуевым. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

Напомним, руководство завода «Сокол» ранее выкупило бывший склад авиационного завода, где и был оборудован цех по производству, сборке и ремонтам компонентов самолетов. Предприятие одно из немногих в России занималось обслуживанием и ремонтом ближнемагистрального пассажирского самолёта «Як-42».

В 2015 году в комментариях саратовским СМИ Александр Овчинников, занимавший тогда пост директора, заявлял, что ООО прошло сертификацию впервые в 2012 году, а повторно — в 2015 году.

«Работники «Сокола» считают завод преемником Саратовского авиационного завода. У нас находится вся конструкторская документация на самолет. Предприятие имеет право производить компоненты конструкции самолета, выполнять нерегламентированные ремонты по документации, которую само и разрабатывает. Партнеры завода — владельцы и эксплуатанты самолетов «Як-42», в числе которых компании «Газпромавиа», «Саратовские авиалинии», «АТ-Лизинг», «Тулпар» и др. Всего в России более 40 «Як-42», еще 4 — в Казахстане», — цитировало Овчинникова издание СарБК.

Авиационный завод, преемником которого считают себя в «Соколе», существовал с декабря 1931 года, начав выпуск авиатехники в августе 1937 года и прославившись легендарными в годы Великой Отечественной войны истребителями Як-1 и Як-3. Завод, где работали несколько тысяч сотрудников, был закрыт в конце сентября 2012 года, пройдя через процедуру банкротства. К моменту завершения конкурсного производства долги перед кредиторами ЗАО превышали 1,033 млрд рублей. На сегодня на месте бывших корпусов завода и земель, принадлежащих ему, стоят где торговый центр, где пустырь, а где иные объекты.

Госкорпорация «Ростех» осенью 2014 года рассматривала возможные площадки для строительства нового авиазавода, в проекте которого фигурировала австрийская компания «Diamond». Интерес был и к Саратову, но позднее от сотрудничества с австрийцами отказались.

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Весной 2016 года стало известно, что по фактам преднамеренного банкротства и хищения имущества общества «Саратовский авиационный завод» возбуждены уголовные дела. Судьба уголовных дел неизвестна.