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Окская судоверфь получила патент на понтонные переправы нового типа

Экономика

Комплексы позволяют возводить мостовые переправы любой длины грузоподъемностью до 60 тонн

Нижний Новгород, 18 января 2019, 13:45 — REGNUM  Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала современный понтонный комплекс ПТК-2, спроектированный для нужд гражданских заказчиков специалистами Окской судоверфи. Об этом 18 января сообщает пресс-служба предприятия.

ПТК-2 отличается повышенной надежностью и длительным сроком эксплуатации. Комплекс полностью соответствует требованиям Российского Речного Регистра.

«Инженеры предприятия нашли принципиально новое решение для стыковочного механизма на основе винтовой передачи. В результате мы обеспечили беспрепятственную стыковку понтонных звеньев при любых погодных условиях», — пояснил один из авторов проекта, главный инженер предприятия Олег Сасин.

Универсальность новых комплексов позволяет возводить мостовые переправы любой длины для долговременного использования, а также применять их для устройства несамоходных паромных переправ, грузоподъемностью до 60 тонн. Отмечается, что в настоящее время Окская судоверфь осуществляет поставку комплекса ПТК-2, предназначенного для наведения переправы через реку Оку в Рязанской области.

Окская судоверфь — современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

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Судостроение
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