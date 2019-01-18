Окская судоверфь получила патент на понтонные переправы нового типа

Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала современный понтонный комплекс ПТК-2, спроектированный для нужд гражданских заказчиков специалистами Окской судоверфи. Об этом 18 января сообщает пресс-служба предприятия.

ПТК-2 отличается повышенной надежностью и длительным сроком эксплуатации. Комплекс полностью соответствует требованиям Российского Речного Регистра.

«Инженеры предприятия нашли принципиально новое решение для стыковочного механизма на основе винтовой передачи. В результате мы обеспечили беспрепятственную стыковку понтонных звеньев при любых погодных условиях», — пояснил один из авторов проекта, главный инженер предприятия Олег Сасин.

Универсальность новых комплексов позволяет возводить мостовые переправы любой длины для долговременного использования, а также применять их для устройства несамоходных паромных переправ, грузоподъемностью до 60 тонн. Отмечается, что в настоящее время Окская судоверфь осуществляет поставку комплекса ПТК-2, предназначенного для наведения переправы через реку Оку в Рязанской области.

Окская судоверфь — современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.