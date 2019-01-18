В 2018 году Украина купила почти на 70% больше авиационного топлива

Киев, , 13:46 — REGNUM В 2018 году импорт авиационного топлива на Украину составил 565,8 тыс. тонн, что на 68% больше, в сравнении с показателем 2017 года, сообщил 18 января специализированный украинский ресурс Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».

Топливо поступало на Украину из Белоруссии и Литвы — 36% по железной дороге, и 63% — через морские порты.

Всего Украина закупала авиационный керосин примерно у 30 компаний.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в 2018 году железнодорожный транзит нефтепродуктов через территорию Украины сократился в 3,5 раза. Авиационное топливо из Белоруссии также шло через территорию Украины в Молдавию.

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