На Ямале новостройка покрылась трещинами

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:50 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) разваливается многоквартирный дом, построенный в 2016 году. Квартиры в здании, стены которого треснули среди зимы, были приобретены за счёт средств собственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении городской администрации.

После жалоб жильцов, в мэрии Нового Уренгоя собралась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выяснилось, что трещины конструкций были выявлены в доме №14 по ул. Тундровая ещё в 2018 году. Но необходимо экспертное заключение лицензированной организации. Стоимость экспертных работ по обследованию жилого дома на основании коммерческих предложений составит 3,5 млн рублей.

На сегодняшний день угрозы разрушения здания нет, говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что застройщиком здания является ООО «Стройсистема».

Напомним, за первые две недели 2019 года это уже второй дом с трещинами на Ямале. Здание многоквартирника по адресу Республики, 70 в Салехарде власти требуют расселить на время экспертизы грунта и конструктивных элементов дома. Там тоже фасад покрылся трещинами. Угрозы обрушения дома 1973 года постройки нет. В нём расположены 22 квартиры, в которых проживают 34 человека. На трещины установлены «маячки», за которыми будет вестись наблюдение, сообщали ранее в пресс-службе горадминистрации Салехарда.

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