Еще одна особая экономическая зона будет открыта в Чечне

Грозный, , 13:39 — REGNUM Власти Чечни готовятся к открытию на территории республики особой экономической зоны. Она расположится на нескольких сотнях гектаров в Заводском районе Грозного. В настоящее время правительство региона уже утвердило «дорожную карту» по созданию ОЭЗ, сообщил 17 января председатель правительства Муслим Хучиев.

У властей региона создание этой зоны промышленно-производственного типа связано с надеждами на то, что она станет одной из точек роста экономики Чечни. Поручение создать ОЭС отдал правительству глава региона ИА REGNUM.

«Достигнуты предварительные договоренности с потенциальными резидентами по реализации ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей с созданием свыше 600 постоянных рабочих мест», — написал Хучиев на своей странице в Instagram.

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Напомним, в Чечне уже действуют несколько особых экономических зон. Как сообщало ИА REGNUM, одна из них открыта в Итум-Калинском районе, где ведется строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Еще одна создана в Сунженском районе, где реализуются инвестиционные проекты по развитию бальнеологического, лечебно-оздоровительного, эко-, spa‑ и бизнес-туризма.