Ростовская прокуратура организует массовую проверку застройщиков

Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM Прокуратура Ростовской области организует массовую проверку застройщиков. Поводом послужили многочисленные жалобы участников долевого строительства жилья. Надзорное ведомство получило более 34 письменных обращений.

Большая часть жалоб на застройщиков поступила от жителей Ростова-на-Дону, Азова, Аксая, Новочеркасска, Таганрога и Шахты.

Жертвы строительных пирамид обратились в прокуратуру также с просьбой о включении в реестр обманутых граждан и об уточнении сроков завершения проблемных объектов.

ИА REGNUM ранее сообщало, по информации Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области, на Дону насчитывается в разы больше, чем значится в официальной статистике, — более 10 тыс. жертв строительных пирамид.

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