На Украине опасаются, что РФ прекратит транзит газа с 2020 года

Киев, , 13:28 — REGNUM Россия может прекратить транзит природного газа через территорию Украины, заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев во время брифинга, сообщило 18 января информационное агентство «Украинские новости».

По его мнению, РФ откладывает решение данного вопроса до окончания избирательной кампании на Украине.

«Есть ли вероятность того, что «Газпром» откажется от подписания контрактов и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? — Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? — Может, это было дважды сделано в 2006 и 2009 году. Оба раза в январе», — рассказал Андрей Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что транзит газа после 2019 года без заключения договора с Украиной возможен. Всё зависит от предложений украинской стороны.

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