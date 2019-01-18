В Крыловском центре сообщили об испытании Калининградского терминала СПГ

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Специалисты Крыловского государственного научного центра провели полный цикл испытаний крупномасштабных моделей терминала сжиженного природного газа (СПГ), обеспечивающего энергобезопасность Калининградской области, сообщила пресс-служба центра.

«Испытания включали в себя исследования в волновом и ледовом бассейнах, аэродинамической трубе, маневренно-мореходном и циркуляционном бассейнах, а также моделирование на научно-исследовательском тренажерном комплексе и определение волновых полей с использованием супер-компьютерных технологий», — говорится в сообщении.

Благодаря проведенной работе были получены данные, которые позволили специалистам принять правильные технические решения и убедиться в их работоспособности. Полный цикл испытаний, проведённый на уникальной стендовой базе Крыловского центра, позволил сделать проект терминала экономически более привлекательным без ущерба его безопасности и надежности.

Напомним, торжественное открытие морского терминала по приему природного газа и плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский» состоялось 8 января. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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