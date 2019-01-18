Лондон рискует остаться без договоров по торговле в рамках ЕС из-за Brexit

Лондон, , 13:18 — REGNUM До выхода Великобритании из Европейского союза, которое намечена на март 2019 года, Лондон не успеет заключить новые соглашения по торговле, которые должны заменить 40 договоров в рамках ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что в настоящее время практически ни одно из них новых соглашений не готово, и «вряд ли их удастся подписать к марту». А в случае Brexit без сделки, большинство соглашений с Европейским союзом утратят силу.

Напомним, ранее министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс обещал заменить торговые соглашения с ЕС до Brexit.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 года палата общин большинством голосов отвергла план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit. Лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Мэй. Сама же политик заявила, что это её не остановит, и Великобритания всё же выйдет из состава Европейского союза.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период до 31 декабря 2020 года.

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