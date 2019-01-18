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Железную дорогу к Крымскому мосту намерены достроить досрочно

Экономика

Министр транспорта РФ заявил, что строители приложат все усилия, чтобы сдать дорогу пораньше

Керчь, Крым, 18 января 2019, 13:15 — REGNUM  Железнодорожную часть Крымского моста попробуют досрочно сдать в эксплуатацию. Об этом 18 января журналистам в Керчи заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить проведение работ, если это возможно. Если условия будут позволять, то, несомненно, попробуем это сделать», — отметил Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, строители проложили первый километр железнодорожного пути на подходе к мосту через Керченский пролив.

«На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники», — сообщил глава совета директоров компании «Строгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Помимо этого вместе с трассой строится новая станция Керчь-Южная с парком путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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