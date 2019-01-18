Автовокзалы «Чувашавтотранса» выставят на продажу

Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» на продажу будут выставлены две автостанции в Чебоксарах. Соответствующее решение приняли кредиторы предприятия, где более 80% голосов приходится на УФНС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В повестку собрания кредиторов был вынесен вопрос о порядке и условиях продажи автостанций в Чебоксарах «Новосельская» и «Привокзальная», а также нежилого здания. Что кредиторы и утвердили.

«Начальную продажную цену определить равной стоимости, определённой с отчётом оценщика», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокзалы принадлежат предприятию на праве хозяйственного ведения. Их общая стоимость, согласно отчёту оценщика, определена в сумме 121 567 910 рублей, в том числе АС «Новосельская» 1986 года постройки — 62 025 620 рублей, АС «Привокзальная» 1981 года постройки — 59 542 290 рублей. Также определена рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по улице Эльменя и используемого как магазин автозапчастей — в размере 3 501 200 рублей.

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В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 55 701 663,85 рублей. Из них наибольшая сумма приходится на УФНС — 41 418 279,31 рубля.

Напомним, первым лотом стало главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. Начальная цена лота №1 определена в сумме почти 91 млн рублей. Ранее здание несколько раз пытались продать, в августе его оценили в 67,3 млн рублей. Также оценено имущество двух автоколонн в районах, общая стоимость составила около 15 млн рублей.

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