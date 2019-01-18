Министр торговли Индонезии встретился с представителями компаний из США

Нью-Йорк, США, , 13:03 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что многие американские компании рассматривают Индонезию в качестве площадки для бизнеса, сообщает Antaranews.

По его словам, в связи с существованием торговых соглашений, таких как Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и шестью партнерами по диалогу (Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия и Новая Зеландия), американские компании опасаются остаться позади.

В Нью-Йорке министр торговли Индонезии встретился с рядом представителей американских компаний, в том числе Colgate и Kellogs, которые намерены увеличить свою долю на индонезийском рынке.

Известно, что общий объем торговли между Индонезией и США достиг 25,92 млрд долларов США, а профицит по Индонезии составил 9,7 млрд долларов США. При этом общий объем торговли за последние пять лет показал положительную динамику в 0,39%. Индонезии экспортирует в США креветки, натуральный каучук, обувь, шины и женскую одежду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийский бизнесмен выразил оптимизм в отношении развития индонезийского экспорта золотых ювелирных изделий в США, который в настоящее время составляет 200 млн долларов США в год.

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