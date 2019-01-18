Заплатят все: мэр Воронежа о платных парковках

Воронеж, , 12:59 — REGNUM Платить за пользование парковками в центре Воронежа придется всем, кто ими пользуется. Об этом 18 января на встрече с главными редакторами СМИ заявил глава города Вадим Кстенин.

«Я напомню историю Фонда капремонта, который я создавал от начала и до конца: начиная от нормативно-правовой базы и заканчивая созданием предприятия. Тогда люди тоже говорили: «Платить не будем, придумали какую-то ерунду». Все заплатят, никто не останется в стороне. Это федеральная система, и она абсолютно рабочая. То же самое с платными парковками», — цитирует Кстенина РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, система платных парковок в центре Воронежа была запущена 1 октября 2018 года. Платный период действует по будним дням с 08:00 до 20:00, стоимость парковки составляет 40 рублей в час. Нововведение встретило одобрение со стороны только части горожан: большинство автомобилистов, а также жителей той части города, где были созданы парковки, резко раскритиковали новую систему. Добавим, что на днях УФАС выдало оператору парковок предупреждение за незаконное использование термина «муниципальная парковка» для обозначения зон платной парковки на территории городского округа Воронеж.

Добавим, что в Москве расходы на парковку чиновников департамента предпринимательства и инновационного развития мэрии решено оплатить из бюджета: эти расходы включили в стоимость аренды легковых автомобилей, а соответствующий аукцион объявили на сайте госзакупок. Ранее извещение о найме автомобилей и водителей для своих нужд опубликовала Мосгордума, причем в стоимость, кроме затрат на платные стоянки в центре Москвы, включили еще и штрафы за нарушение ПДД. Для воронежских чиновников власти ранее обещали таких послаблений не делать.

Об этом: Московским чиновникам хотят оплачивать парковку авто из бюджета