Состояние Олега Дерипаски увеличилось до $3,5 млрд

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал ещё богаче. Так, только с начала 2019 года его состояние увеличилось на $679 млн и достигло $3,5 млрд. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте также: Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг миллиардеров

Bloomberg: 500 богатейших людей планеты за год потеряли $511 млрд

Основной причиной, которая способствовала росту благосостояния миллиардера, названо подорожание акций ключевого актива En+ Group Plc. За три недели января они выросли на 19%.

Также по теме: Дерипаска ушел из совета директоров En+

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года компания En+ Олега Дерипаски и входящая в неё UC Rusal, а также сам предприниматель были включены минфином США в санкционный список. В результате введения новых антироссийских санкций со стороны США произошло заметное снижение котировок ряда российских компаний, что означает существенное снижении их капитализации. Так, хуже всего пришлось компании «Русал» Олега Дерипаски, котировки которой на Гонконгской бирже упали более чем на 50%. Всего же за 9 апреля 2018 года российские миллиардеры потеряли $12 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Forbes: За один день российские миллиардеры потеряли $12 млрд