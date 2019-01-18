За «многочисленные нарушения» на полигоне в Чувашии – штраф 500 рублей

Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В чувашском Алатыре в деятельности полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), обслуживаемого МУП «Чистый город», выявлены «многочисленные нарушения» требований природоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии по итогам выездной проверки.

В надзорном ведомстве отмечают, что в результате проверки на полигоне ТКО в Алатыре «выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства».

"Журнал учёта поступления отходов ведется с нарушениями — записи не содержат сведений об объеме поступивших отходов. Несмотря на наличие специализированного дозиметра, радиационный контроль поступающих отходов на предприятии не производился, ограждения для задержки легких фракций отходов не использовались. Кроме того, прилегающая территория полигона захламлена предметами мусора», — говорят в прокуратуре Чуваши.

В адрес директора МУП «Чистый город», которое обслуживает полигон, внесено представление, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании постановления межрайонной прокуратуры о возбуждении административного дела директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в виде штрафа в размере 500 рублей.

Проверкой также установлено, что организация в установленный срок не внесла в 2017 году плату негативное воздействие на окружающую среду. В отношении должностного лица предприятия «Чистый город» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.41 КоАП РФ («Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду»), по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено 3 тыс. рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что 10 января 2019 года в Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано заявление УФНС по Чувашии с требованием о признании банкротом алатырского МУП «Чистый город». Сумма исковых требований — 3 472 833,72 рубля.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась санкционированная свалка в Шумерле, где, по данным «фронтовиков», три недели не могли потушить пожар. На въезде в город и практически во всех его районах наблюдалось сильное задымление и едкий запах.

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Ранее в Комсомольском районе Чувашии компанию, организовавшую несанкционированную свалку токсичных отходов, привлекли к административной ответственности с назначением в общей сложности 700 тыс. рублей и обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Общественники сообщали, что две стихийные свалки (предположительно, с химическими отходами) были обнаружены в сентябре 2018 года. Очевидцы сообщали, что «в округе стоит устойчивый химический запах».

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Напомним также, что в ноябре 2018 года в Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами», которое обслуживает полигон в Новочебоксарске. Следствие считает, что из-за бездействия была загрязнена почва на площади более 15 тыс. метров, ущерб окружающей среде оценён в 40,4 млн рублей.

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