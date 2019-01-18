В Югре аннулирован контракт на обслуживание спецтехники Росгвардии

Сургут, Югра, , 12:51 — REGNUM В Арбитражном суде Югры признан недействительным госконтракт по ремонту спецтехники Сургутского ОМОН и СОБРа. Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление прокуратуры ХМАО удовлетворено полностью 17 января 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иск был предъявлен прокуратурой ХМАО-Югры в ноябре 2018 года. Ответчиками по делу являлись Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО, а также индивидуальный предприниматель Константин Ш.

Надзорное ведомство требовало признать недействительным госконтракт № 1 818 180 300 071 700 063 584 256/0187400000118000027 между региональным управлением Росгвардии и предпринимателем Константином Ш. на выполнение на его станциях работ по ремонту специальной техники, принадлежащей Сургутскому ОМОН и СОБР. В частности, таких как сервисное и гарантийное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы.